Das Fahrzeug wurde mit dem Kran des SRF der Feuerwehr Feldbach geborgen © FF Rohr an der Raab

Eine Autolenkerin aus dem Bezirk Weiz war am Freitagvormittag mit ihrem Pkw auf der L201 in Fahrtrichtung Feldbach unterwegs. In der langgezogenen Kurve kurz vor der Einfahrt nach Unterstorcha (Gemeinde Paldau) kam das Fahrzeug gegen 8.45 Uhr aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte im Straßengraben dahin, ehe es zum Stillstand kam.

Alle drei Personen im Auto unverletzt

Dabei nahm der Pkw auch einige der Richtungstafeln mit und beschädigte sie. Die Frau, ihre Befahrerin und ein Kind, das sich auf dem Rücksitz befand, blieben bei dem Ausritt unverletzt, Am Pkw entstand allerdings schwerer Schaden.

Die Feuerwehr Rohr an der Raab rückte unter Einsatzleitung von Kommandant Ewald Zeitfogel mit zwei Fahrzeugen und sechs Leuten zur Unfallstelle aus. Mit Hilfe des Krans des SRF der Feuerwehr Feldbach - sie war mit drei Mann angerückt - wurde das Unfallfahrzeug geborgen.

In diesem Abschnitt der L201 kommt es immer wieder zu Unfällen.

