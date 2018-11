Franz Lafer geht mit 30. November als Kommandant der Polizeiinspektion Feldbach in Pension. Mit 1. Dezember übernimmt Klaus Herbst das Ruder.

Franz Lafer (li.) war sieben Jahre lang der Kommandant der Polizeiinspektion Feldbach. Ihm folgt nun Klaus Herbst nach © Thomas Plauder

Sieben Jahre lenkte Franz Lafer die Geschicke der Polizeiinspektion Feldbach. Am 30. November verrichtet der Kommandant, der von 1994 bis 2005 auch als Politiker im Nationalrat und im Steirischen Landtag saß, seinen letzten Dienst. 1978 kam Lafer zur Gendarmerie und via Graz, Mürzzuschlag, Hönigsberg und Fehring nach Feldbach, wo er 1982 seinen Dienst antrat. 36 Jahre war er außerdem als „Weiße Maus“ auch mit dem Motorrad unterwegs.

Eine Zeit, die er nicht missen möchte. „So was Schönes, wie auf dieser Dienststelle hatte ich sonst nie. Es war mir eine Ehre, dass ich mit diesen motivierten und qualifizierten Mitarbeitern meinen Dienst verrichten durfte“, sagt Lafer.

