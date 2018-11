Kleine Zeitung +

Frau lebensgefährlich verletzt Schwerer Verkehrsunfall auf B68 in St. Margarethen an der Raab

Zwei Pkw stießen am Donnerstagmorgen auf der B68 in St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz) zusammen. Eine Lenkerin wurde ins LKH Graz geflogen.