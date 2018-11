Beim Aufräumen eines Schuppens entdeckte ein Mann in Jennersdorf eine stark verrostete Handgranate aus der Zeit des 2. Weltkriegs.

Finder legte das Kriegsrelikt in Plastikbehälter und brachte ihn auf freie Fläche © LPD Burgenland

Einen explosiven Fund machte ein 45-jähriger Mann am Dienstag beim Aufräumen eines Schuppens in Jennersdorf. In einem alten Schrank fand er eine stark verrostete Handgranate. Das Relikt, vermutlich ein russisches Fabrikat, stammt wahrscheinlich aus dem 2. Weltkrieg und dürfte während der russischen Besatzungszeit dort abgelegt worden sein.

Der Mann legte die Handgranate in einen Kunststoffbehälter und brachte ihn auf eine freie und sichere Fläche des weitläufigen Anwesens. Danach erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Kontrolliert gesprengt

Entminungsdienst des Bundesministeriums für Landesverteidigung wurde erverständigt und führte außerhalb des Ortsgebietes eine kontrollierte Sprengung des Kriegsreliktes durch.