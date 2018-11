Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizeibeamte nahmen Verdächtigen fest. © APA/BARBARA GINDL

Es geschah am Dienstagnachmittag in einem Zug der ÖBB, der von Fehring in Richtung Graz unterwegs war. Ein 38-jähriger Südoststeirer soll gegen 14 Uhr ohne Vorwarnung einen 56-Jährigen attackiert haben - das gab der Angegriffene an. Der 38-Jährige soll sein Opfer an den Schultern gepackt, es in den Sitz gedrückt und auf den Kopf geschlagen haben. In der Folge soll de Angreifer den älteren Mann auch beschimpft und mit einem Taschenmesser bedroht haben. Dann ließ der 38-Jährige von seinem Opfer ab. Dieses verständigte den Zugsführer, der die Polizei alarmierte. Der Zug befand sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Bahnhofes Fladnitz im Raabtal-Studenzen. Beamte der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab nahmen den Mann vorläufig fest. Er führte auch einen Teleskopschlagstock - eine verbotene Waffe mit sich.

Zwei Mädchen als mögliche Zeugen gesucht

Bei der Vernehmung gab der Verdächtige an, er habe geglaubt, dass der 56-Jährige zwei Mädchen im Zug belästigt habe. Die beiden Mädchen waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr im Zug. Sie sind vermutlich in Rohr an der Raab ausgestiegen. Die Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab ersucht die beiden Mädchen, sich bei der Polizei unter 059133-6125 zu melden.

Der verdächtige 38-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Er wird von der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.