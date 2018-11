Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Staatsmeister Julian Fink, Christoph Greiner, Florian Franz Scheucher und Marc Berndorfer © WKÖ/AustrianSkills Montage

Die Steiermark war bei den AustrianSkills in Salzburg, den Berufsstaatsmeisterschaften, mit acht Titeln erfolgreichstes Bundesland. Vier Titelträger kommen aus dem Bezirk Südoststeiermark.

Bei den Maurern ist der frischgebackene Staatsmeister kein Unbekannter. Der Leitersdorfer Marc Berndorfer von der Baufirma Puchleitner in Mühldorf kann nämlich auf eine ganze Reihe von Titeln und Spitzenplätzen bei Berufswettbewerben verweisen. 2016 bester Nachwuchsmaurer Österreichs, im selben Jahr Zweiter bei den AustrianSkills, erst kürzlich Zweiter bei den Euro Skills in Budapest hat er in Salzburg den Titel geholt. Mit deutlichem Abstand: Von 800 möglichen Punkten erreichte er 783, der Zweiplatzierte kam auf 703. Berndorfers Firmenkollege Andreas Uller verfehlte mit Platz vier ganz knapp das Podium. Für den 21-jährigen Berndorfer geht ein Wunschtraum in Erfüllung: „Ich wollte schon vor zwei Jahren zur WM. Jetzt bin ich nächstes Jahr in Kasan dabei.“ Bei den Maurern sind der enorme Zeitdruck und millimetergenaue Arbeit die großen Herausforderungen – und natürlich die große Konkurrenz: Bei der Vorausscheidung in Oberösterreich drei Wochen vor den AustrianSkills sind von 21 Maurern nur drei weitergekommen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.