Beim Abladen von einem Lkw kippte in St. Peter am Ottersbach ein Schwerlastrohr und traf einen 57-jährigen Mann. Er wurde verletzt.

Die Rettung brachte den Verletzten ins LKH Feldbach © Jürgen Fuchs

Ein 48-jähriger Baggerfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark lud am Dienstag in der Früh auf einem Grundstück in St. Peter am Ottersbach mit einem Bagger Schwerlastrohre seitlich von einem Lkw ab. Gegen acht Uhr kippte eines der Rohre, die 6,50 Meter lang waren und einen Innendurchmesser von 1,20 Meter hatten, beim Abladen nach links und fiel zu Boden. Dabei wurde ein 57-Jähriger Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark getroffen und unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldbach eingeliefert.