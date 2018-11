Autofahrer aufgepasst!Totalsperre wird verlängert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Totalsperre auf der L249 bis Montag in der Früh © Ralf Gosch - Fotolia

Für den Abschluss der Asphaltierungsarbeiten auf der L249 zwischen Paldau und Reith bleibt ein Teil der Straße noch bis Montag, 26. November, für den gesamten Verkehr gesperrt. Betroffen ist der knapp 600 Meter lange Abschnitt von der Sampl-Kapelle bis zum Raika-Dorfweg. Am Freitag und Samstag wird dort asphaltiert.

Die Verbindung soll am Montag in Früh wieder für den Verkehr geöffnet werden. Bis dahin erfolgt die Umleitung für beide Fahrtrichtungen über die L201 und L216 (über den Kreisverkehr in Saaz).