Die Südoststeiermark ist erstmals angezuckert. Am Dienstag in der Früh heißt es für Autofahrer aufpassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemütlich auf dem Bankerl sitzen? Am Montag könnte das eine kühle Angelegenheit werden © Verena Gangl

Er ist wieder da! Am Sonntag und Montag sind in der Südoststeiermark die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen. Quer durch die Region sind Dächer und Wiesen angezuckert. Der wohl winterlichste Punkt des Bezirks ist Hochstraden. Der Ort ist bereits am Montag in ein winterliches Kleid gehüllt.