Tausende Küken konnte gerettet werden © FF Dirnbach/Karl Lenz

Der Stall eines Mastbetrieb für Hühner in der Gemeinde Straden war erst am Freitag mit 6300 Küken befüllt worden. Am Samstag platzte bei einer Zuleitung zur Tränke ein Schlauch und setzte Teile des Stalles unter Wasser. Zehn Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Dirnbach eilten den Besitzern bei der Rettung der Küken zu Hilfe und unterstützen sie bei der Reinigung des Stalles.

Der Großteil der Küken konnte gerettet werden, einige hundert Küken fanden aber in dem nur wenige Zentimeter hoch stehenden Wasser den Tod.