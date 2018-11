Schwerfahrzeug versank beim Abladen von Erde in Bairisch Kölldorf. Feuerwehr machte den Laster wieder flott.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr Bairisch Kölldorf machte versunkenen Lkw wieder flott © FF Bairisch Kölldorf

In eine missliche Lage geriet ein Lkw-Lenker am Dienstagnachmittag in Bairisch Kölldorf (Gemeinde Bad Gleichenberg). Der Fahrer kam kurz nach 14 Uhr beim Abladen von Erdreich mit seinem Vierachser auf unbefestigtes Gelände. Das Schwerfahrzeug versank mit allen vier Achsen und konnte nicht mehr weiter.

Der Feuerwehr Bairisch Kölldorf gelang es, den Lkw mit Hilfe der Seilwinde des HLF2 wieder flott zu bekommen.

Im Einsatz waren sechs Mitglieder der Wehr unter der Leitung von Kommandant Stefan Puntigam. Die Feuerwehr holte den Laster mittels Seilwinde auf festen Boden zurück Foto © FF Bairisch Kölldorf

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.