Eine rund 30 Zentimeter lange Granate fand ein Radfahrer in Feldbach (Sujetbild) © KK

Einen gefährlichen Fund machte am Sonntagnachmittag ein Radfahrer in Feldbach. Der 50-Jährige entdeckte in der Nähe eines Waldweges eine Mörsergranate und alarmierte die Polizei. Der Entminungsdienst barg das 25 bis 30 Zentimeter lange Kriegsrelikt und transportierte die Granate ab.