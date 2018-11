Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

24 Stunden lang tummelten sich insgesamt 420 Schwimmer im Becken © (c) MICHAEL KROBATH

Mit einem Weltrekord ging Sonntag Mittag das 24-Stunden-Schwimmen in der Parktherme Bad Radkersburg zu Ende. Nach spannenden letzten Stunden im 25 Grad warmen Sportbecken ging der Sieg in der gemischten Staffel an das Team Neckarsulmer Sport-Union aus Deutschland, mit dabei der mehrfache Schweizer Meister Aleski Schmid und die dreifache Vize Europameisterin der Jugend, Celine Rieder.