"Spurlos verschwunden" heißt der neue Steirerkrimi von Claudia Rossbacher. Die Autorin kommt am 9. November ins Gerberhaus in Fehring. Der Anlass: Die Finissage der Ausstellung ihres Ehemannes Hannes Rossbacher.

Claudia Rossbacher „mordet“ auch im Thermenland, am 9. November ist sie in Fehring © Rossbacher

Im Gerberhaus ist seit einigen Wochen die Ausstellung „Pop Art United“ des Künstlers Hannes Rossbacher zu sehen. Eine letzte Gelegenheit in den bunten Kosmos einzutauchen, ist die Vernissage am Freitag, dem 9. November, um 19.30 Uhr.

An diesem Abend wird Ehefrau Claudia Rossbacher einen weiteren Krimi ihrer mittlerweile Kult gewordenen Steirerkrimi-Serie präsentieren. Im neuesten Buch „Spurlos verschwunden“ begibt sich Ermittlerin Sandra Mohr auf die Suche nach ihrer Freundin ins Thermenland, die dort in einem Wellnesshotel ein Wochenende verbringen wollte, am Telefon panisch um Hilfe fleht und verschwindet. Als eine verkohlte Leiche auftaucht, muss das Schlimmste befürchtet werden.