Anton Pfundner am Steuer seines ungewöhnlichen Gefährts © Johann Schleich

Es ist ein verrückter Traum, den sich Anton Pfundner aus Fehring verwirklicht hat. Er kaufte sich einen Panzer und rattert mit diesem auf Landes- und Gemeindestraßen durch die Südoststeiermark. „Ich wollte ein besonderes Fahrzeug besitzen, eines, das in Österreich als einziges auf öffentlichen Straßen gefahren werden darf“, erzählt Pfundner, der sich jüngst in St. Anna am Aigen auf eine viel bestaunte Rundfahrt begab.

Gekauft hat er das Militärfahrzeug in Saarbrücken in Deutschland. „Das Panzerfahrzeug nennt sich Hawk Loader und stammt aus der Zeit des Kalten Krieges“, schildert Pfundner. Als Teil eines Flugabwehrsystems aus US-amerikanischer Produktion sei es einst als Zubringer für Raketen zu Abschussvorrichtungen verwendet worden.