Unfall in Pertlstein am Montag am Nachmittag. Zwei Erwachsene wurden verletzt. Verkehr muss umgeleitet werden.

Unfall auf der B57 © FF Fehring/R. Halbedl.

Verkehrsunfall auf der B 57 in Pertlstein (Gemeinde Fehring): Die Straße muss am Montag am Nachmittag für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Sperre bleibt bis in die Abendstunden aufrecht.