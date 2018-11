Facebook

Zurücl blieb nur der Brandfleck © Feuerwehr/Erwin Irzl

Einige Passanten genossen am Nachmittag des Allerheiligentages die Maroni bei einem Kastanienbratstand auf dem Hauptplatz in Bad Radkersburg. Dabei bemerkten sie gegen 15.30 Uhr einen auffälligen Lichtschein im Fenster im ersten Stock eines Hauses. Wie sich herausstellte, hatte eine Kerze, die außen am Fenstersims stand, Dekomaterial in Brand gesetzt. Die Passanten alarmierten die Einsatzkräfte.