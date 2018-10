Facebook

Studierte in Bad Gleichenberg Gesundheitsmanagement im Tourismus und legte dann bei der Porsche Holding einen steilen Aufstieg hin: Viktoria Kaufmann-Rieger © Porsche/Lucca Cano

Für Autofahrer ist Kolumbien eine Achterbahn. Kilometerlang schlängeln sich die Berg- und Talstraßen durch das Land, bis auf 5500 Meter ragen sie in die Höhe. Wenngleich Kolumbien flächenmäßig doppelt so groß ist wie Frankreich, verfügt das südamerikanische Land „gerade einmal über 26.000 Kilometer asphaltierte Straßen“, erzählt Viktoria Kaufmann-Rieger. In St. Stefan im Rosental geboren ist die 33-Jährige nunmehr seit sechs Jahren beruflich in Südamerika verwurzelt.