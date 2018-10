Ein Lkw verlor am Mittwoch in der Früh auf der Feldbacher Umfahrung Betonteile. Mittlerweile ist die Straße wieder freigegeben.

Lkw verlor Beton-Ladung auf der Feldbacher Umfahrung © Gangl

Am Mittwoch um etwa 11 Uhr kann die Feldbacher Umfahrung wieder für den Verkehr freigegeben werden. Sie war etwa vier Stunden lang gesperrt. Der Grund: Ein Lkw hatte auf der Straße, der B 66, tonnenschwere Betonteile verloren. Die Ursache ist bislang unklar. Obwohl zu dieser Zeit viel Verkehr auf der Straße war, kam es zum Glück zu keinem Unfall.

Was ist passiert?

Gegen 7 Uhr in der Früh lenkte ein 46-jähriger Slowene ein Sattelzugfahrzeug mit Sattelanhänger im Bereich des so genannten "Knoten Ost". Er fuhr von der B 57 kommend über die ansteigende Rampe auf die B 66 in Fahrtrichtung Graz. Auf dem Sattelanhänger waren fünf Betonfertigteile für eine Betonfertigdecke geladen. Die Teile sind jeweils über elf Meter lang und hatten ein Gesamtgewicht von fast 20 Tonnen.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache gerieten die Betonteile ins Rutschen und fielen quer auf die Fahrbahn. Die B 66 war ab diesem Zeitpunkt für den gesamten Verkehr blockiert, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

Schwierige Bergung

Die Bergung des Lkw gestaltete sich schwierig. "Es waren Spezialgeräte notwendig", erzählt Arnold Prisching vom Straßenerhaltungsdienst. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei leiteten den Verkehr für die Dauer der Bergung großräumig um. Stau ließ sich allerdings nicht vermeiden.

Nun konnte mithilfe eines 70-Tonnen-Bergekrans und Hebevorrichtungen die Straße wieder frei gemacht werden. Im Einsatz waren auch die Polizei sowie die Feuerwehren Mühldorf und Feldbach mit zehn Mann.

Unfall auf der B 66 Foto © Gangl