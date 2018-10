Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pkw-Lenker Franz Rahm befand sich auf "Augenhöhe mit einem Weisskopfseeadler © Greifvogelwarte

Geisterfahrern begegnet man auf südoststeirischen Straßen ja eigentlich nicht. Umso verblüffter war Kleine-Zeitung-Leser Franz Rahm kürzlich, als ihm ein „Geisterflieger“ entgegen kam. Auf der B 66 zwischen Riegersburg und Ilz, kurz nach dem Lift zur Burg, flog ein Weißkopfseeadler auf sein Auto zu. Eine beeindruckender Anblick, wenn man bedenkt, dass diese Tiere eine Flügelspannweite von mehr als zwei Metern haben. „Er flog direkt neben einem entgegenkommenden Kastenwagen her, höchstens zwei Meter über dem Boden – ich dachte, es sei ein Trainingsflug, weil er so genau die Spur, also die Flugbahn, hielt“, erzählt Rahm.

Spur gehalten

Aber auch der Chef von „Apple to go“ aus St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz hielt weiterhin die Spur. „Ich konnte nicht zusammenbremsen, hinter mir war ein Auto“, sagt Rahm. Zeit, sich zu schrecken, blieb ihm aber auch nicht. Ein paar Sekunden später war der Vogel knapp über das Auto hinweggezogen.

Mit einer Flügelspannweite von mehr als zwei Metern beeindruckt der Weißkopfseeadler in der Luft Foto © Greifvogelwarte Riegersburg



Der „Geisterflieger“ konnte schnell ausgeforscht werden: Weißkopfseeadler Hugo ist an diesem Tag tiefer als üblich geflogen. „95 Prozent der Zeit fliegen die Vögel hoch, außer die Windbedingungen sind schlecht“, erzählt Falknerin und Betriebsleiterin Birgit Kaplan von der Greifvogelwarte Riegersburg, wo Hugo zu Hause ist.

Mucki im Verdacht

Kaplan hatte zunächst allerdings Gänsegeier Mucki im Verdacht. Auf einem Foto konnte Rahm aber Hugo identifizieren. Dass der Verdacht zuerst auf Mucki fiel, überrascht nicht. Der Gänsegeier wird immer wieder im Raum Riegersburg angetroffen. Die Vögel dürfen ein bis drei Mal täglich frei fliegen. Mucki segelt mit der Thermik, diese bringt ihn auch öfters in den Ort. „Manchmal kommt er selbst zurück oder er wartet auf das Taxi“, erzählt Kaplan. Das „Mucki-Taxi“ fährt aus, wenn sich jemand in der Greifvogelwarte meldet, weil er Mucki gesehen hat. „Wir sind immer froh, wenn jemand anruft“, so Kaplan (Tel.: 03153/7390).

Auf Gänsegeier Mucki trifft man im Raum Riegersburg immer wieder Foto © Greifvogelwarte Riegersburg

Richtiges Verhalten

Wie sollte man reagieren, wenn man auf Mucki oder Hugo trifft? Ist man zu Fuß unterwegs, rät Kaplan, weiterzugehen, nicht auf den Vogel zuzugehen. Er könnte sich bedroht fühlen. „Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder er flüchtet oder er wehrt sich.“

Auf der Greifvogelwarte Riegersburg gibt es übrigens nicht nur imposante Vögel. Auch acht Eulen leben hier. Am 27. Oktober gibt es erstmals eine Eulenshow (18 Uhr). „Das wird spannend und mystisch“, so Kaplan.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.