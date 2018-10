Facebook

Diesmal stahlen Diebe ein Fahrrad von einem Fahrradanhänger © APA/Friso Gentsch

Wieder haben dreiste Fahrraddiebe mitten am Tag in Bad Radkersburg zugeschlagen. Die unbekannten Täter machten sich am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr an einem Pkw-Anhänger zu schaffen. Sie zerschnitten die Fixierbänder an dem Fahrradanhänger und rissen ein Fahrad aus der Halterung. Sie konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Der Schaden, den die Diebe verursacht haben, beträgt mehrere tausend Euro.