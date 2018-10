Facebook

Die Polizei nahm die fünf Personen aus dem Laster fest © APA/BARBARA GINDL

Der Mitarbeiter einer Firma in Feldbach öffnete am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr die verplombte Laderaumtüre eines Sattelanhängers. Er wollte die angelieferte Ware entladen. Dabei bemerkte er, dass sich fünf Männer im Laderaum befinden. Er verständigte die Polizei. In der Folge wurden vier Personen aus Bangladesch und ein afghanischer Staatsbürger festgenommen. Sie waren offenbar illegal auf der Ladefläche des Lkws nach Österreich eingereist.

Zollplombe manipuliert, Lenker angezeigt

Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Quintett bereits in Serbien in den Laderaum gelangt sein. Offenbar wurde die Zollplombe derart manipuliert, dass die Veränderung nicht sichtbar war. Der 51-jährige Lkw-Lenker aus Serbien wurde wegen des Verdachts der Schlepperei angezeigt. Die fünf festgenommenen Personen werden derzeit fremdenpolizeilich behandelt. Sie gaben an, mit Hilfe von Schleppern in Serbien in den Lkw gelangt zu sein. Dafür hätten sie rund 1500 Euro pro Person bezahlt.