© FF Berndorf

Am Samstag in den frühen Morgenstunden fuhr ein 19-jähriger Lenker mit seinem Pkw auf der L 201 in Richtung Kirchberg an der Raab. Im Industriegebiet von Berndorf kam der Südoststeirer allerdings mit dem Fahrzeug von der Straße ab. Ursache dürfte Sekundenschlaf gewesen sein, wie die Polizei informiert. Er blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Berndorf rückte mit acht Mann und zwei Fahrzeugen aus. Auf der Facebook-Seite schreiben die "Florianis", dass es bereits der vierte Unfall an der selben Stelle im heurigen Jahr ist. "Die gesamte Strecke der L 201 zwischen Feldbach und Studenzen ist unfallträchtig", heißt es von der Polizei. Es habe bereits Begutachtungen gegeben, auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/H sei eingeführt worden. In diesem Fall war die Unfallursache aber eine, die nicht an der Strecke liegt.

Sekundenschlaf vermeiden

Was tun, um Sekundenschlaf zu vermeiden? Wenn man merkt, dass es nicht mehr geht, sollte man rechts an den Straßenrand fahren (so, dass man niemanden behindert natürlich). Die Polizei rät zu einem kurzen Powernap von etwa 15 Minuten. "Oder aussteigen, drei Mal um das Auto laufen und laut schreien."