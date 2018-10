Nachdem eine Kette gerissen war, stürzte Südoststeirer (55) in Paldau mit seinem Traktor zehn Meter über eine Böschung. Er wurde dabei verletzt.

Der Traktor stürzte rund zehn Meter über eine Böschung, überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stillstand. © FF Kohlberg

Am Donnerstag gegen 10 Uhr pflügte ein 55-jähriger Südoststeirer mit seinem Traktor ein Feld in Paldau. Dabei kam er zu nahe an eine Böschung und blieb mit dem Fahrzeug stecken. Er verständigte daraufhin einen 57-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, und bat um Hilfe.

Der 57-Jährige versuchte mit seinem Traktor, den stecken gebliebenen Traktor mittels einer Kette heraus zu ziehen. Dabei riss die Kette, wodurch der Traktor des 55-Jährigen rund zehn Meter über die Böschung herabstürzte, sich überschlug und auf einer Gemeindestraße auf den Rädern zum Stillstand kam.

Der 55-Jährige, der sich beim Absturz in der Fahrerkabine des Traktors befunden hatte, wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte das Rote Kreuz den Verletzten in das Landeskrankenhaus Feldbach ein.

Die Feuerwehren Kohlberg und Paldau rückten aus, um das Fahrzeug zu bergen. Auch die Feuerwehr Obergnas wurde zunächst alarmiert, musste aber nicht eingreifen.

Nicht der erste Unfall

Binnen kurzer Zeit kam es in der Südoststeiermark zu mehreren Unfällen mit Traktoren.