Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Fehring wurden Standorte und Rahmenprogramme der e-via in der Region vorgestellt © Helmut Steiner

Zum vierten Mal geht die Elektrorallye e-via über die Bühne. Grenzüberschreitend – in der Ost- und Südoststeiermark und in Slowenien – sind 36 E-Teams (in vier Wertungskategorien) unterwegs und legen dabei von 11. bis 13. Oktober rund 600 Kilometer zurück. Heuer geht die Rallye erstmals über drei Tage. „In jedem Jahr steigert sich das Leistungslevel und damit zeigt sich auch, wie sich die E-Mobilität entwickelt hat“, betont Christian Luttenberger, Geschäftsführer der Energieregion Oststeiermark GmbH (EROM), die die Rallye in Zusammenarbeit mit einer Reihe von Projektpartnern organisiert. Zeigen, was E-Mobilität kann, KMU einbinden und die Entwicklung neuer Produkte anregen, das gehört zu den Zielen, die sich mit der e-via verbinden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.