Am Dienstag kam es in Hof bei Straden zu einem Verkehrsunfall. Ein Traktorlenker stürzte in den Straßengraben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Lenker musste nach dem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden © FF Hof bei Straden

Am Dienstag am Nachmittag, gegen 15 Uhr, war ein Lenker auf der L 258 von Laasen (Gemeinde Tieschen) kommend mit seinem Traktor unterwegs. Als er in Hof bei Straden (Gemeinde Straden) auf die Bundesstraße, die B 66, abbiegen wollte, kam es zum Unfall.

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Traktorlenker mit dem Fahrzeug in den Graben. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Hof bei Straden rückte mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus, um den Traktor samt Anhänger zu bergen.

Mehrere Traktorunfälle



Der Traktorunfall ist der dritte binnen kürzester Zeit in der Südoststeiermark. Erst am Montag war ein 80-jähriger Traktorlenker verunfallt. Am Samstag am Vormittag musste die Feuerwehr Hof bei Straden ausrücken, weil ein Ast den Tank eines Traktors beschädigt hatte.

Hof bei Straden: Traktor landete im Graben FF Hof bei Straden FF Hof bei Straden FF Hof bei Straden FF Hof bei Straden FF Hof bei Straden FF Hof bei Straden FF Hof bei Straden 1/7

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.