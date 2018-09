Mit der Playback-Show in Ratschendorf und „Gemeinsam für Alex“ in Pertlstein finden am Samstag (29. September) zwei Benefiz-Veranstaltungen für Kinder statt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stars der Benefiz-Playbackshow in Ratschendorf geben heute auf der Bühne wieder alles ©

Stars, wie Britney Spears, Josh. oder Jazz Gitti, werden am Samstag, dem 29. September, in der Teichhalle Ratschendorf (Deutsch Goritz) für Stimmung sorgen. Der Anlass: Die Benefiz-Playbackshow von Edith Bader, die heuer zum 14. Mal stattfindet. Dafür verwandeln sich ihre Mitstreiter wieder in bekannte Musiker und geben deren Hits zum Besten.

Die Summe, die die Playback-Show bislang eingebracht hat, kann sich aber sehen lassen: 106.000 Euro wurden in 13 Auflagen gespendet. Heuer wird Julian (2), Michaela (6) und Lukas (20) – alle aus der Region – unter die Arme gegriffen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.