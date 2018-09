36-jährige Mopedlenkerin erlitt bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen an der linken Hand.

Die 36-jährige Mopedlenkerin wurde ins LKH eingeliefert © Jürgen Fuchs

Am Freitag in der Früh, gegen 7.30 Uhr, war ein 25-Jähriger aus der Südoststeiermark mit seinem Pkw auf der L 265 von Salsach kommend in Fahrtrichtung Diepersdorf (Gemeinde Mureck) unterwegs.