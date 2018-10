Schwierige Finanzlage lässt Bad Radkersburger Gemeinderat das Förderansuchen an das Land auf die nächste Sitzung vertagen. Rund 762.000 Euro wären der Anteil der Stadt am Großprojekt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Gemeinderat von Bad Radkersburg beschloss, die Entscheidung über das geplante Radwegkonzept zu vertagen. © Regina Trummer

Stolze 25 Punkte auf der Tagesordnung ließen in der jüngsten Zusammenkunft des Bad Radkersburger Gemeinderats heftige Debatten und eine lange Sitzung erwarten. Gekommen ist es allerdings anders: Nahezu alle Themen wurden einstimmig abgesegnet. Darunter unter anderem die Bildung eines gemeinsamen Tourismusverbandes mit Halbenrain, Klöch, Mureck und Tieschen. Bürgermeister Heinrich Schmidlechner: „Diese Südachse mit dem künftigen Biosphärenpark über fünf Länder macht absolut Sinn.“ Für den österreichischen Teil rechnet man im nächsten Jahr mit der Anerkennung.

Einigkeit bei der Raumplanung

Einigkeit auch in Sachen örtliche Raumplanung mit Stadtentwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan, der zur Einsicht und für Einwendungen durch die Bürgerschaft von 8. Oktober bis 17. Dezember in der Bürgerservicestelle Zeltingerstraße aufgelegt wird. Eine Bürgerversammlung wird zudem für Informationen sorgen.

Keinen Konsens gab es dann zum Thema Radwegkonzept Bad Radkersburg, konkret zu dessen Umsetzung und vor allem für die Finanzierung. Manfred Mikl (BBR) präsentierte als Radverkehrsbeauftragter der Stadt die seit Februar in Workshops erarbeiteten Pläne mit den Hauptstrecken nach Halbenrain, Goritz, Zelting, Sicheldorf und die Thermen-Ringroute. Vor allem gehe es darum, Bewohner und Gäste für den Umstieg auf das Fahrrad zu begeistern, bestehende Defizite zu beheben und Lücken zu schließen.

Finanzielles Risiko zu groß

Der Anteil von Bad Radkersburg an der Finanzierung mit 762.610 Euro an den Gesamtkosten von 2,370.492 Euro für den Zeitraum von 2018 bis 2024 schien trotz hoher Förderung (50 bis 70 Prozent) durch das Land mehreren Mandataren quer durch die Fraktionen angesichts der bekannt schwierigen Finanzlage der Thermenstadt zu hoch. Schließlich kam man überein, den Antrag an das Land noch bis zur nächsten Sitzung, in der es Klarheit über die Finanzen geben sollte, aufzuschieben. „Es ist ein Projekt der Zukunft und eine Riesenchance als Radregion zu punkten“, unterstreicht Schmidlechner die Bedeutung des Vorhabens.

Weil Wilfried Butter (VP) wegen Wohnortwechsels aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist, war eine Nachbesetzung notwendig: Der Bad Radkersburger Apotheker Gunther Hagen, der bereits einmal dem Gemeinderat angehörte, rückte nach.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.