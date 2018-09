Termine, Mottos und Co.Der Fahrplan durch die heurige Maturaball-Saison

Am Samstag (29. September) eröffnet das Borg Bad Radkersburg die heurige Maturaball-Saison. Ein Überblick über die Bälle in der Region.

Alles Walzer! Die Ballsaison wird morgen, Samstag, eröffnet. Auch heuer werden die Maturanten bei ihrer Polonaise wieder alles geben – wie auch im Vorjahr in der Bafep Mureck © Walter Schmidbauer

Alles anschnallen bitte! Machen Sie sich bereit, es ist Zeit abzuheben in die heurige Maturaball-Saison der Region. Abflug ist am Samstag (29. September) in St. Peter am Ottersbach. Dann nehmen die Maturanten des Borg Bad Radkersburg ihre Gäste mit auf einen ganz besonderen Flug. Dieser steht unter dem Motto „Check-In – Borg out. Welcome to our Final Flight“. Apropos Check-In. Das beginnt um 18.30 Uhr mit dem Einlass in die Ottersbachhalle. Zur Polonaise - einstudiert mit Sportlehrer Mate Vig - heben die Maturanten um 20 Uhr ab.

Weitere Maturabälle

Bafep Mureck: 13. Oktober, "Final Deal - Das Glück liegt in unseren Händen", Ottersbachhalle in St. Peter am Ottersbach. Einlass: 19 Uhr, Polonaise: 20.30 Uhr.

Borg Jennersdorf: 19. Oktober, "Route 66 - Unser Weg zum Ziel", Stadthalle Fürstenfeld, Einlass: 19 Uhr, Polonaise: 20 Uhr.

Die einheitlichen T-Shirts lassen es bereits erahnen, die Maturanten der Bafep Mureck glauben ans große Glück Foto © KK

Borg Feldbach: 20. Oktober, "Borging Pass - Der Beginn einer neuen Reise", Arena Feldbach, Einlass: 19 Uhr, Polonaise: 20.30 Uhr.

iHTL Bad Radkersburg: 20. Oktober, 10. Zehnerhausball, Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg, Einlass: 18.30 Uhr, Polonaise: 20.15 Uhr.

Tourismusschulen Bad Gleichenberg: 9. November, "Ready to take-off", Tourismusschulen, Einlass: 19 Uhr, Polonaise: 20.30 Uhr.

Vorbereitungen im Borg Bad Radkersburg Foto © KK

HLW Mureck: 10. November, "Matura á la carte - Der krönende Abschluss eines 5-Gänge-Menüs", Ottersbachhalle, Einlass: 19 Uhr, Polonaise: 20.30 Uhr.

HLW Feldbach: 24. November, "Girls on Fire - jetzt brennen wir durch", Arena Feldbach, Einlass: 19 Uhr, Polonaise: 20.30 Uhr

HAK Feldbach: 12. Jänner, "Alles außer gewöhnlich", Arena Feldbach, Einlass: 19 Uhr, Polonaise: 20.30 Uhr.

Bevor sie durchbrennen, basteln die HLW-Maturanten noch fleißig Foto © KK

