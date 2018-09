Facebook

Super-Lehrling Johannes Klapsch an seinem Arbeitsplatz. © (c) Christof Hütter

Was macht einen Vorzeigelehrling aus? Rezept dafür gibt es laut Johannes Klapsch (18) keines: „Man muss einfach herausfinden, was einem liegt.“ Er selbst befindet sich im vierten Jahr seiner Lehre als Metalltechniker; zuvor wusste er nicht, welchen Beruf er ergreifen soll: Die Schulbildung absolvierte er in der polytechnischen Schule Mureck. Dort bekam er die Gelegenheit, in viele Betriebe zu schnuppern: „Dabei hat mich die Metalltechnik am meisten interessiert“, erklärt Johannes, der anderen nur raten kann, es ihm nachzumachen.