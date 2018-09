Am Dienstag in der Früh kam es in Bad Gleichenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Der 41-jährige Motorradlenker musste ins LKH Feldbach eingeliefert werden. Er hatte Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. © Jürgen Fuchs

Am Dienstag in der Früh ereignete sich in Bad Gleichenberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Gegen 06.30 Uhr bog der 21-jährige Pkw-Lenker aus der Südoststeiermark mit seinem Pkw auf die B 66 in Richtung Feldbach ein.

Zur selben Zeit fuhr ein 40-jähriger Mann, ebenfalls aus der Südoststeiermark, mit seinem Motorrad von Feldbach kommend in Richtung Bad Gleichenberg. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradlenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Feldbach gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.