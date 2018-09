Wer ist schneller?Wettrennen zwischen Auto, Rad und Moped in der Stadt

Facebook

Edgar, das Madskottchen der Mobilitätswoche, mit Teilnehmern und Organisatoren der Verkehrsmittel-Vergleichsfahrt in Feldbach ©

Wer ist schneller – Auto, Moped oder Fahrrad? Die Antwort brachte am Freitag eine Verkehrsmittel-Vergleichsfahrt, die im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (16. bis 22. September) von Stadtgemeinde Feldbach und Klimabündnis Steiermark organisiert wurde. Im Rathausinnenhof starteten die sieben Teilnehmer und mussten in kürzester Zeit die „Einkaufstour“ Bioladen, Stoffwechsel, Merkur, Bürgerservicestelle und Apotheke König erledigen – und sich an den Stationen je ein Beweisstück holen. Wichtig: Die Teilnehmer mussten sich an die Verkehrsregeln halten.

