Zwei Pkw krachten auf einer Gemeindestraße in Breitenbuch an einer unübersichtlichen Stelle zusammen. Beide Lenkerinnen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Die leicht verletzten Lenkerinnen wurden ins Krankenhaus gebracht © Jürgen Fuchs

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf einer Gemeindestraße an der Bezirksgrenze zwischen der Südoststeiermark und Graz Umgebung. Eine 75-jährige Frau - sie lebt in Graz, stammt aber aus dem Bezirk Südoststeiermark - war mit ihrem Pkw aus Richtung Breitenbuch (Gemeinde Kirchbach-Zerlach) unterwegs. Auf einer Fahrbahnkuppe dürfte sie auf die linke Seite gekommen sein und prallte an der unübersichtlichen Stelle frontal gegen den Pkw einer 45-jährigen Südoststeirerin, der ihr entgegenkam.

