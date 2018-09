Auf der B 73 krachte ein Pkw-Lenker am Donnerstag in eine Straßenlaterne. Er blieb unverletzt.

Am Pkw und an der Straßenlaterne entstand erheblicher Sachschaden, der Lenker blieb unverletzt © FF Kirchbach

Auf der B 73 in Neu-Zerlach (Gemeinde Kirchbach) war am Donnertstag, gegen 17.45 Uhr, ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in eine Straßenlaterne gekracht und hatte diese mitgerissen.

Der Lenker war zwar mit seinem Fahrzeug in Richtung Kirchbach unterwegs, krachte aber in die Straßenlaterne auf der Gegenfahrbahn. Es wird vermutet, dass sich der Unfall im Zuge eines Überholmanövers ereignet haben dürfte.

Unverletzt

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Fahrzeug und an der Straßenlaterne entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Kirchbach rückte sicherheitshalber mit 14 Einsatzkräften aus, musste aber nur Öl binden und die Straße frei räumen.

Das Auto rammte eine Straßenlaterne Foto © FF Kirchbach