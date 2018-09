Beim Bewerb „Österreichs schönste Streuobstwiese“ gingen drei Landessiege in die Oststeiermark. Kritik an niedrigen Preisen für das Streuobst.

Groß ist die Freude über den Preis bei der Mannschaft des Vereins L.E.i.V., die viel Zeit in die Streuobstwiesen investiert © KK

Gesucht wurde „Österreichs schönste Streuobstwiese“. Und drei davon wurden im Rahmen des Bewerbs, den Rewe, Blühendes Österreich und Arge Streuobst ins Leben riefen, in der Süd- und Oststeiermark gefunden. Mit Josef Schober aus Söchau, dessen Garten in Fürstenfeld liegt, dem Verein Lebende Erde im Vulkanland (L.E.i.V.) und dem Streuobstgarten der Familie Puff aus St. Anna am Aigen kommen alle steirischen Landessieger der Kategorie "Schönster Streuobstgarten" aus der Region.

