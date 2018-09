Facebook

Das zweite Fahrzeug wurde im Frontbereich stark beschädigt © FF Gniebing

Zwei Fahrzeuge, beide gelenkt von Südoststeirern, waren am Donnerstag kurz nach 18 Uhr in einen Auffahrunfall an der Abfahrt vom Knoten West der Feldbacher Umfahrung beteiligt. Der Lenker des ersten Fahrzeug war auf der Rampe nach dem Gniebing Lärmschutztunnel Richtung Stadt Feldbach unterwegs und musste am Ende der Rampe an der Einmündung in der B66 verkehrsbedingt anhalten. Ein nachkommender Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte in das Heck des vorderen Fahrzeugs. Verletzt wurde dabei niemand.

