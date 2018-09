Ein Entertainer feiert 50-jähriges Bühnenjubiläum

Facebook

Erich Rath (rechts) mit der Band Swing Rhythmiker © KK

Seit 50 Jahren ist der Feldbacher Entertainer Erich Rath ein gefragter Musiker, der sich auf Schlagermelodien spezialisiert hat. Sein musikalischer Erfolgsweg begann 1968 in der zu dieser Zeit weithin bekannten ersten oststeirischen „Boy Group“ Swing Rhythmiker. Es dauerte nicht lange, bis er mit Schlagergrößen wie Mandy von den Bambis, Franco Andolfo, Ibo Robic, Waterloo, Jess Robin, oder Roberto Blanco auf der Bühne stand und die schönsten Ohrwürmer mit diesen Größen gemeinsam sang.

Talent früh erkannt

Das Singen liegt Erich Rath seit seinen Kinderjahren im Blut. Mit 15 Jahren sorgte er bereits beim Gesangsverein Feldbach als herausragendes Gesangstalent für Aufsehen. Doch richtig Fuß fassen konnte er erst in der Gruppe Swing Rhythmiker, die zu dieser Zeit als Tanz- und Unterhaltungsmusik wahren Kultstatus in dieser Region hatte. 1989 löste sich die Gruppe auf und Rath gründete erst ein Trio, ehe er als Solo-Entertainer durch das Land zog. Und bald wurden die führenden deutschsprachigen Schlagergrößen auf ihn aufmerksam und holten ihn mit auf ihre Schlagerbühnen.

Erich Rath (Mitte) mit Franco Andolfo (li.) und Mandy Foto © KK

"Der steirische Mandy"

Vor allem war es Mandy – er landete zu dieser Zeit mit „Melancholie“, „Sommertraum“ und „Ein Bild von dir“ Millionenhits –, der zu einem Freund von Erich Rath wurde. Und das Verblüffende dabei war das ähnliche Aussehen der beiden Sänger. Nicht nur wegen dieser Ähnlichkeit, sondern auch wegen der streichelweichen Stimme wurde Erich fortan an als „Steirischer Mandy“ bezeichnet.



Rath ist immer noch voll aktiv. In Bad Radkersburg im Vitalhotel singt er regelmäßig für Kur- und Urlaubsgäste, in Abbazia und anderswo für ein internationales Publikum. Deshalb trägt er seine Schlager in acht verschiedenen Sprachen vor. „Das war kein leichter Schritt. Ich nehme heute noch Sprachunterricht, um glaubwürdig zu sein“, sagt der rüstige Entertainer