Schwer verletzter Motorradfahrer wurde ins LKH Feldbach gebracht © Jürgen Fuchs

Ein 50-jähriger Südoststeirer war am Freitag als erster Fahrer einer Motorradgruppe auf der Landesstraße 217 von Bad Gleichenberg kommend in Richtung Gnas unterwegs. Auf der Höhe von Trautmannsdorf geriet das Motorrad des Südoststeirers gegen 12.30 Uhr vermutlich wegen eines Reifenplatzers ins Schleudern. Der Motorradlenker kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Der Mann wurde vom Notarztwagen in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert und stationär aufgenommen.