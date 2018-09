Ein Arbeiter stürzte in Edelsbach bei Feldbach vom Dach eines Wirtschaftsgebäudes. Er war allein und rief per Handy Hilfe herbei. Mit Verletzungen unbestimmten Grades flog ihn ein Rettungshubschrauber ins UKH Graz.

Rettungshubschrauber brachte Verletzten ins UKH Graz © LFV Franz Fink

Ein 56-jähriger Ungar führte am Donnerstagvormittag am Dach eines Wirtschaftsgebäudes in Edelsbach bei Feldbach Ausbesserungsarbeiten durch. Der Mann arbeitete alleine. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er kurz nach 9.30 Uhr aus etwa sieben Metern Höhe auf die darunterliegende Wiese. Mit seinem Mobiltelefon verständigte der Mann seinen Arbeitgeber, der daraufhin die Einsatzkräfte alarmierte.

Nach der Erstversorgung wurde der 56-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C 12 ins UKH Graz eingeliefert.