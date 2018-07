Facebook

Wassermassen strömten am Sonntag über die Straße in Edersgraben © FF Edersgraben

Am Sonntag am späten Nachmittag entlud sich eine Gewitterzelle über der Südoststeiermark und sorgte lokal für schwere Überflutungen. Betroffen waren insbesondere der Raum Feldbach, wo zehn Feuerwehren im Einsatz standen, Fehring und Riegersburg. Alleine in Edersgraben, Auersbach, Edelsbach und Leitersdorf (Raum Feldbach) mussten insgesamt 100 Einsatzkräfte ausrücken.

Sie legten teils auch Nachtschichten ein, um Keller auszupumpen und Straßen von den Wasser zu befreien. Bis etwa 23 Uhr dauerten die Aufräumarbeiten gestern beispielsweise in Hatzendorf (Gemeinde Fehring) an. Dort hat es das Restaurant Malerwinkl besonders hart getroffen. Via Facebook bat man um Mithilfe bei den Aufräumarbeiten am Montag.

Aufräumarbeiten gehen weiter

In Edelsbach bei Feldbach stehen die Einsatzkräfte auch am Montag noch im Einsatz. Drei "Florianis" sind derzeit damit beschäftigt, Schächte zu putzen, Straßen zu reinigen und Durchlässe frei zu machen. Im Laufe des Vormittages sollen die Arbeiten allerdings abgeschlossen werden.

In Riegersburg war am Sonntag in Folge der Unwetter eine Baumallee umgestürzt. Am Montag in der Früh rückten die Einsatzkräfte noch einmal aus, um die letzten Bäume wegzuräumen.

