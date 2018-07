Facebook

Vom 11. August bis 09. September bleiben die Operationssäle gesperrt. © Trummer

Am LKH-Standort Feldbach wird vorübergehend eine OP-Sperre verhängt. Der Grund ist die Generalsanierung der Sterilisationsanlagen. Seit dem Jahr 1990 ist die Anlage in Feldbach in Betrieb und muss nun saniert werden. Aus diesem Grund gibt es vom 11. August bis 9. September eine OP-Sperre, Kaiserschnitte sind davon ausgenommen.

Akutfälle werden in dieser Zeit in umliegende Spitäler (LKH Südsteiermark, Standort Wagner, LKH Weiz, LKH Hartberg, LKH Oberwart, LKH Graz und UKH Graz) gebracht. Damit wird man die Patientenversorgung in dieser Zeit sicherstellen. Der Betrieb in den Ambulanzen aller Abteilungen wird ohne Beeinträchtigung fortgeführt. Auch der Betrieb in den Abteilungen Geburtshilfe, Neurologie, Innere Medizin und Radiologie wird während des Umbaus ganz normal weiterlaufen.

Ab Montag, dem 10. September, ist wieder ein uneingeschränkter Normalbetrieb mit voller Kapazität vorgesehen.