Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kleintransporter auf Abwegen © FF Rohr an der Raab

Eine ordentliche Schrecksekunde gab es am Freitag in der Früh für den Lenker eines Kleinbusses in Rohrberg (Gemeinde Edelsbach bei Feldbach). Das Fahrzeug, das auf einem Privatparkplatz stand, machte sich nämlich plötzlich selbstständig und rollte mehrere Meter über eine steile Böschung, ehe es an einem Nussbaum hängenblieb.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.