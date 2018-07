Facebook

Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Unterstorcha © ABI M. Hafner

Für die Mitglieder der Feuerwehren Rohr an der Raab, Berndorf und Paldau war es eine kurze Nacht. Um 3.45 Uhr wurden sie in der Nacht zum Sonntag zum Brand eines rund 70 Quadratmeter großen Nebengebäudes in Unterstorcha in der Gemeinde Paldau gerufen.