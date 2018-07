Facebook

Eines der beiden Unfallfahrzeuge © FF Feldbach

+++ UPDATE +++

Die Polizei bestätigt, dass bei dem Unfall eine Person ums Leben gekommen ist. Das Todesopfer stammt nicht aus dem Bezirk Südoststeiermark. Eine weitere Person wurde unbestimmten Grades verletzt. Außer den beiden befanden sich keine weiteren Personen in den Unfallfahrzeugen. Die B 66 ist nach dem schweren Frontalzusammenstoß auf der Umfahrungsstraße wieder frei, die Unfallstelle ist nach insgesamt zweieinhalb Stunden wieder geräumt.

Eine Person war im Auto eingeklemmt gewesen. Die Feuerwehren aus Feldbach, Gniebing und Mühldorf rückten mit rund 40 Kräften und sieben Fahrzeugen zum Unfall aus. Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde der Insasse befreit und dem Notarztteam übergeben. Bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde das Rettungsteam von den Feuerwehrsanitätern unterstützt.

+++UPDATE+++

Noch ein Verkehrsunfall auf der B 66. Nach dem schweren Unfall auf der Umfahrung Feldbach am Mittwoch am Nachmittag, bei dem zwei Pkw frontal zusammengestoßen waren, kam es nun zu einem zweiten Unfall. In Untergiem (ebenfalls Gemeinde Feldbach) krachten ein Pkw und ein Lkw zusammen. Nähere Informationen folgen.

+++UPDATE+++

Die Umfahrung Feldbach ist nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt. Mittlerweile brauchen Autofahrer aber auch auf den Ausweichrouten etwas Geduld, auf der Gleichenbergerstraße stadteinwärts staut es sich bereits.

Stau in der Gleichenbergerstraße in Feldbach Foto © Thomas Plauder

Am Mittwoch am Nachmittag, kurz vor 15 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Umfahrung Feldbach. Ersten Informationen zufolge dürften zwei Pkw im Bereich der Raabbrücke frontal zusammengestoßen sein. Zwei Personen wurden bereits in das Krankenhaus eingeliefert. Mindestens eine Person dürfte bei dem Unfall schwer verletzt worden sein.

Die Umfahrung Feldbach zwischen Mühldorf Knoten Ost und Lärmschutztunnel Gniebing ist derzeit für den gesamten Verkehr gesperrt. Pkw können über das Feldbacher Stadtgebiet bzw. über Raabau ausweichen. Nähere Informationen folgen.