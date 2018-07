Mutmaßlicher Fahrraddieb wurde in Ungarn festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Er soll hochwertige Fahrräder gestohlen haben - nicht zum ersten Mal.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

THEMENBILD: POLIZEI / SICHERHEIT © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Im April diesen Jahres wurden aus einem Kellerabteil in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. Der Besitzer, der die Diebe damals überraschte, erlitt dabei leichte Kopfverletzungen.

Jetzt gibt es einen Fahndungserfolg für die Ermittler: Polizisten der Polizeiinspektion Feldbach forschten den mutmaßlichen Täter aus. Ein 31-jähriger Ungar wird verdächtigt, die beiden Fahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen zu haben.

Ungarische Behörden nahmen den 31-Jährigen nun aufgrund eines international bestehenden Haftbefehls fest und lieferten ihn nach Österreich aus. Der 31-Jährige zeigt sich teilgeständig.

Verdacht auf weitere Delikte

Es besteht jedoch der Verdacht, dass weitere Diebstähle auf das Konto des Mannes gehen könnten, wie es vonseiten der Polizei heißt. Der 31-Jährige war erst im Dezember 2017 wegen eines "gleichgelagerten Deliktes" aus der Haft entlassen worden. Jetzt sitzt er wieder: in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

Was hat sich am 11. April zugetragen?

Der 31-Jährige dürfte mit weiteren bisher unbekannten Komplizen gegen 3.45 Uhr in ein Mehrparteienhaus eingebrochen haben. Dort stahlen die mutmaßlichen Täter die beiden Fahrräder und teures Zubehör. Der 53-jährige Besitzer der Fahrräder war zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung und hörte verdächtige Geräusche. Bei seiner Nachschau traf er auf einen der Täter, der dem 53-Jährigen einen Stoß versetzte und gegen eine Wand drückte. Der 53-Jährige erlitt dabei eine leichte Kopfverletzung, nahm aber keine ärztliche Hilfe in Anspruch.

Geflüchtet

Die Einbrecher konnten mit dem Diebesgut vom Tatort flüchten. Sie dürften gegen 5 Uhr in Neumarkt im Burgenland Anhaltezeichen von Soldaten der Grenzsicherung ignoriert haben und mit ihrem Fahrzeug nach Ungarn geflüchtet sein.

Nach umfangreichen Erhebungen und einer akribischen Tatortarbeit forschten die Polizisten den 31-jährigen, einschlägig vorbestraften, Ungarn als einen der Täter aus.