In zehn Jahren hat sich aus dem Nichts ein Wirtschaftszweig rund um die sagenumwobene Aronia-Beere entwickelt. Für den Landessieg des besten Aroniasafts von Bernhard und Hermine Pock zählten auch die inneren Werte.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Landessieg für den besten Aronia-Saft geht an Bernhard und Hermine Pock © LK/Danner

Von fast null auf 400 in 15 Jahren. Nicht nur, was die Anbaufläche (mittlerweile steiermarkweit 400 Hektar) betrifft, ist Aronia hierzulande die Senkrechtstarterin schlechthin. Vor allem Image-mäßig zählt die auf Sträuchern wachsende Aronia-Beere zu den Überfliegern, seit sie in Lifestyle-Magazinen oder Food-Blogs immer wieder mit dem neumodernen Prädikat „Superfood“ geadelt wird.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.