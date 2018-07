Getreide in der Trocknungsanlage des Lagerhauses in Fehring geriet in Brand.

Getreide geriet in Brand

Feuerwehr musste Brand in Trocknungsanlage bekämpfen © FF Johnsdorf-Brunn

Um elf Uhr alarmierte ein Mitarbeiter die Feuerwehr. In der Trockungsanlage des Lagerhauses in Fehring hatte sich ein Brand entwickelt. Die Feuerwehr Johnsdorf-Brunn rückte unter der Einsatzleitung von Kommandant Martin Kager mit 14 Mann und drei Fahrzeugen an. Die Feuerwehr Fehring (drei Fahrzeuge, 14 Mann) wurde nachalarmiert.

Getreide entzündet

Wie sich herausstellte, hatte sich Getreide in der Trockungsanlage entzündet. Die Feuerwehr löschte das Trockengut und entleerte die Anlage. "Aber dann hat die Anlage noch einmal durchgezündet", berichtet der Einsatzleiter. Daraufhin wurde die Anlage seitlich aufgeschnitten, um an den Brandherd heranzukommen. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle Foto © FF Johnsdorf-Brunn

Dabei zeigte sich, dass aufgrund eines technischen Defekts Metallteile in der Anlage verschmolzen waren und dadurch in der Folge das Trockengut in Brand gesetzt worden war. "Wir haben das Feuer aber rasch unter Kontrolle gehabt", betont der Einsatzleiter. Bis 14 Uhr hatten die Einsatzkräfte zu tun.

