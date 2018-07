Facebook

Die Feuerwehr Schützing musste ausgeflossene Betriebsmittel binden © Jürgen Fuchs

Eine junge Südoststeirerin wollte am Sonntag kurz vor 15 Uhr mit ihrem Pkw von der Zufahrt einer Wohnsiedlung in Ortsteil Bergl (Gemeinde Riegersburg) auf die B66 einbiegen. Die B66 führt in diesem Bereich über eine Kuppe. Die Frau übersah den Pkw eines Südoststeirers, der aus Riegersburg kommend in Richtung Feldbach unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Pkw der jungen Frau entstand aber erheblicher Sachschaden.

