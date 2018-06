Neben dem Kampf um Liechendorf und Weitersfeld ging es in der Sitzung des Murecker Gemeinderates auch um die Beschlussfassung zur Revision des Stadtentwicklungskonzepts und des Flächenwidmungsplanes.

Mit Sorge blickt der Gemeinderat Bad Radkersburg in die Unterlagen zur finanziellen Situation. © Walter Schmidbauer

21 Tagesordnungspunkte, ergänzt durch zwei Dringlichkeitsanträge, hatte der Murecker Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung am Programm. Der Bezirkswechsel war diesmal nur am Rande Thema, da zur Bürgerbefragung noch eine Einspruchsfrist läuft.